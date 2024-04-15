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Москвичей предупредили о неустойчивом атмосферном давлении на этой неделе

Синоптик Позднякова: неустойчивое атмосферное давление ожидается в Москве

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Алексей Майшев/РИА Новости

В Москве на неделе с 15 апреля ожидаются колебания атмосферного давления, однако, они будут не очень резкими. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Во вторник и среду атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба. В четверг – 741, а в пятницу – 738 миллиметров. В субботу атмосферное давление будет 750 миллиметров ртутного столба», — уточнила эксперт.

Температура воздуха на этой неделе будет близкой к климатической норме. Так, ночная температура во вторник, 16 апреля составит +3…+5°C, дневная +12…14°C. Ночью в среду, четверг и пятницу ожидается +5...7°C, днем — +12...14°C.

«В субботу ночь окажется попрохладнее, в пределах +3…5°C градусов. Дневная температура составит +10…13°C», — заключила Позднякова.

До этого Татьяна Позднякова говорила, что метеочувствительные или пожилые люди могут реагировать на изменение атмосферного давления, которое ожидается в Москве на этой неделе. По ее словам, у этой категории граждан из-за погодных условий могут быть головные и сердечные боли. При этом молодые и здоровые люди обычно переносят это безболезненно, уточнила эксперт.

Ранее врач посоветовала избегать физических нагрузок при низком атмосферном давлении.

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