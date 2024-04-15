Неадекватный мужчина порезал горло москвичке возле детской больницы

В Москве неадекватный мужчина с ножом напал на девушку возле детской больницы и порезал ей горло. Об этом сообщает ГУ Росгвардии России по столице.

По информации Росгвардии, инцидент произошел у детской больницы на Садовой-Кудринской улице. По словам очевидцев, неадекватный мужчина вступил в конфликт с женщиной, а затем ударил ее 25-летнюю внучку ножом в горло. После этого агрессор убежал на территорию медицинского учреждения.

Сотрудники вневедомственной охраны в короткие сроки обнаружили и задержали предполагаемого злоумышленника. Отмечается, что он находился в невменяемом состоянии и не смог объяснить свои действия.

Пострадавшую госпитализировали, предварительно, с глубоким резаным ранением шеи. По данным московской прокуратуры, 23-летней мужчина задержан. В связи с произошедшим 13 апреля нападением ему предъявили обвинение, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

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