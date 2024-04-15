Украина построит еще два атомных энергоблока

Украина начала строительство еще двух атомных энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «Энергоатом».

Пятый блок будет построен по американскому проекту водо-водяного реактора AP1000.

«Это обширный геополитический проект общего интереса Украины и США. Технологии, которые мы будем вместе строить и развивать, вытеснят россиян с европейского рынка атомной энергетики», — прокомментировал начало строительство глава минэнерго Украины Герман Галущенко.

По словам главы «Энергоатома» Петра Котина, после запуска строящихся блоков Хмельницкая АЭС станет крупнейшей в Европе атомной электростанцией и потеснит с первого места Запорожскую АЭС.

До этого «Энергоатом» подписал с компанией из США ConverDyn меморандум по урану.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получили крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о повреждении машинного отделения. Также сообщается о повреждении Ладыжинской ТЭС. Всего были повреждены десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

По данным «Укрэнерго», за первую половину 2023 года в стране были повреждены почти 43% магистральных энергосетей. На этом фоне совет ЕС сообщил, что Украина попросила удвоить поставки электричества в страну.

В мае на Украине предложили вдвое увеличить цену на электроэнергию, чтобы привести их к рыночному уровню. Эта мера была реализована 1 июня.

Ранее Запорожская АЭС перевела шесть энергоблоков в состояние «холодный останов».