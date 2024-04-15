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Добровольцы с Урала отправились на помощь жителям Курганской области из-за паводка

Волонтеры с Урала отозвались на призыв помочь жителям Курганской области

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Телеграм-канал «UrFO_INFO»

Волонтеры из уральских регионов прибыли в Курганскую область, чтобы оказать помощь в укреплении дамб, патрулировании на лодках улиц, оказавшихся в воде, а также поддержать местных жителей, находящихся в пунктах временного размещения из-за паводка. Об этом сообщил Теlegram-канал UrFO_INFO.

Среди волонтеров из Уральского федерального округа, работающих в Курганской области — представители Гуманитарного добровольческого корпуса.

Ранее Гуманитарный добровольческий корпус объявил набор желающих помочь в ликвидации последствий наводнения в Курганской области. Соответствующее поручение дал представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Полпред отметил, что в Курганскую область из регионов округа направлены лодки, полевая кухня, лекарства и другая гуманитарная помощь.

Напомним, из-за половодья в Курганской области объявлен режим ЧС.

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