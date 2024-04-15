Мигрант обстрелял из ружья начальника птицефабрики, на которой работал

В Дагестане работавшего на птицефабрике мигранта заподозрили в покушении на начальника предприятия. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии правоохранительных органов, инцидент произошел 6 апреля на территории птицефабрики в Хасавюрте. 21-летний гражданин Республики Таджикистан зашел в помещение, где находился управляющий предприятием, и увидел хранившееся там ружье. Иностранец взял оружие и не менее четырех раз выстрелил в руководителя, к которому испытывал личную неприязнь. Одна из пуль попала в цель.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении. Следствие в ближайшее время планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении под стражу подозреваемого мигранта.

«По уголовному делу проведены обыски по месту проживания подозреваемого и в отделе по вопросам миграции. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела», — сообщили в ведомстве.

По данным РИА Новости, пострадавшего госпитализировали. В следственном управлении агентству сообщили, что подозреваемый являлся сотрудником птицефабрики.

Ранее полицейские нашли в подмосковном доме 47 нелегальных мигрантов.