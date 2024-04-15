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На «Мутабор» подали еще один иск из-за вечеринки Ивлеевой

Суд зарегистрировал иск к «Мутабору» из-за вечеринки Ивлеевой

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Лефортовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление о компенсации морального вреда от ООО «Арт Центр», более известного как клуб «Мутабор». Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Заявитель из Санкт-Петербурга считает, что ответчик нанес ей физические и нравственные страдания тем, что предоставил площадку для проведения безнравственной и аморальной вечеринки «almost naked», широко рекламировал эту вечеринку.

По мнению истца, ответчик знал и мог предвидеть, исходя из образа блогерши Насти Ивлеевой, что вечеринка будет эпатажной.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

9 апреля общественная организация «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру, СК и Госдуму с просьбой закрыть «Мутабор».

Ранее Ивлеева решила отсудить у россиянки более 600 тысяч рублей из-за плохой картошки.

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