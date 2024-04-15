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Один из районов Кургана оказался отрезан водой

Губернатор Шумков сообщил, что район Нижняя Утятка в Кургане отрезан водой

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

Район Нижняя Утятка в Кургане в связи с паводком оказался отрезан водой. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале.

«Ввиду перемещения по руслу и, самое главное, по пойме огромной массы воды к Кургану водой уже отрезан микрорайон Нижняя Утятка, подтапливает Черемухово, вода переливается через Малочаусовский мост, а также частично начинает подтапливаться правобережная часть города, где находится большое количество СНТ и ДНТ», — написал он.

Вода начинает отрезать и заливать этот район, начиная от железнодорожного моста через Тобол, моста через Тобол по ул. Бурова-Петрова и далее вдоль всей правобережной части в сторону Смолино, шоссе Тюнина и далее — Тополей, подчеркнул губернатор.

Он предупредил, что ввиду перемещения такого объема воды возникает угроза затопления дорог, СНТ и ДНТ, расположенных в низменностях на правом берегу Тобола, а также части микрорайонов в подтапливаемых частях правобережья, а также СНТ, ДНТ и части микрорайонов, расположенных с левой стороны до дамбы.

Шумков призвал жителей эвакуироваться и добавил, что «это не просто паводок, это реальная угроза».

15 апреля в двух селах Кетовского округа Курганской области объявили немедленную эвакуацию.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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