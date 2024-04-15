Власти Кургана сообщили о повышении уровня воды в Тоболе

Вода в реке Тобол в Кургане продолжает прибывать, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

По информации мэрии, вода уже затопила два СНТ «Просвещенец» и «Корвет» и продолжает подходить к еще четырем микрорайонам.

«Вода <...> уже перешла дорогу на Нижнюю Утятку, перелилась через Малочаусовский мост, затопила дачи и дома в СНТ «Просвещенец», СНТ «Корвет», <...> есть угроза затопления правобережных СНТ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вода также подходит к Черемухово, Осиновке, Смолино и Старокомогоровке.

Временно исполняющий полномочия главы города Кургана Анастасия Аргышева призвала всех, кто еще не покинул опасную зону, срочно эвакуироваться, так как скоро выезжать будет поздно.

До этого глава Курганской области Вадим Шумков заявлял, что власти региона подготовили инфекционные отделения и закупили с полугодовым запасом медикаменты для противодействия кишечным заболеваниям в связи с ситуацией с паводком.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.