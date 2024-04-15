Иммунолог назвал три способа справиться с аллергией на цветение

В регионах Центральной России началось цветение, которое является причиной страдания многих аллергиков. Справиться с сезонной аллергией можно тремся способами, первый из которых – удаление контакта с аллергеном, рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Все аллергики прекрасно знают, что если нет контакта с аллергеном, то все хорошо, а если есть — появятся симптомы. Маска эффективно защищает от попадания пыльцы в дыхательные пути, пандемия доказала это», — отметил Болибок в беседе с телеканалом «360».

Также он порекомендовал использовать защитные очки и предотвратить попадание пыльцы в жилье. Для этого можно применить спанбонд – этим материалом следует завесить окна в два-три слоя.

Второй популярный метод побороть аллергию – примем антигистаминных препаратов. Однако такой подход лишь снимает симптомы, не решая проблему, подчеркнул иммунолог.

Третьим методом он назвал радикальное лечение аллергоспецифической иммунотерапией. По словам врача, сегодня есть вакцины на все основные деревья и травы. Причем уколы ставить не нужно, так как эти препараты выпускается в виде таблеток или капель.

Он призвал россиян лечить аллергию, а не ограничиваться приемом антигистаминных. В качестве примера врач привел зубную боль, отметив, что можно выпить обезболивающе средство, однако оно не поможет спасти зуб.

«Но если с кариесом вы останетесь без зуба, то при аллергии с каким-нибудь тяжелым аллергическим заболеванием. Присоединятся и пищевая аллергия, и кожная, и все на свете», — предупредил Болибок.

Напомним, в Роспотребнадзоре объясняли, что при иммунотерапии аллергику вводят инъекцию раствора аллергена и постепенно повышают дозу, чтобы переключить иммунную реакцию на другие более безопасные раздражители.

Врачи ранее назвали опасные последствия аллергии на пыльцу.