Правительство РФ уточнило льготы для семей мобилизованных

Семьи мобилизованных не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников при невозможности установки в квартирах приборов учета. Постановление об этом подписано, сообщает Telegram-канал правительства России.

В публикации напоминается, что до настоящего времени в случае отсутствия приборов учета или их неисправности оплата коммунальных услуг рассчитывалась по нормативу, исходя из количества проживающих в квартире граждан. Мобилизованные также входили в это число, хотя по причине своего отсутствия де-факто не пользовались системами водо- и газоснабжения.

«Теперь это будет учитываться в платежной квитанции», — говорится в сообщении.

Для оформления льготы родственникам мобилизованного нужно будет представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации.

8 апреля сообщалось, что добровольцы Росгвардии получат такие же льготы, как и добровольцы Минобороны. Постановление об этом утвердило правительство России.

До того кабмин поддержал законопроект о выплате двух пенсий инвалидам, потерявшим родителя в ходе СВО. Сейчас право на получение двух пенсий есть у родителей и вдов военнослужащих и добровольцев.

Ранее Путин назвал размер средней зарплаты бойцов СВО.