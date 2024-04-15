Психолог рассказала, как заинтересовать ребенка музеем

Чтобы заинтересовать ребенка походом в музей, следует заранее выяснить, что именно его интересует — картины, виртуальные инсталляции, природа или история. Такой совет в беседе с РИАМО дала психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ирина Лохматова.

«Современные музеи активно используют инновационные технологии: 3D-проекции, виртуальные выставки и игры. Это позволяет «оживить» историю, природу, искусство. Узнайте, что интересно ребенку: наблюдайте за его интересами, задавайте вопросы, интересуйтесь его увлечениями. Если ребенок не может определиться сам, ненавязчиво направляйте его», — сказала Лохматова.

В залах музея она посоветовала разрешить ребенку смотреть то, что он хочет. Собираясь в картинную галерею стоит взять с собой бумагу и цветные карандаши, чтобы дети, вдохновившись работами мастеров, смогли запечатлеть увиденное, добавила специалист.

Детский психолог Дарья Дугенцова до этого объяснила, почему не стоит лишать ребенка гаджетов. По ее словам, несмотря на определенное негативное влияние, которое онлайн-контент оказывает на молодое поколение, смартфоны и планшеты все же имеют свои плюсы.

Нужно помнить, что дети используют гаджеты точно также, как мы в свое время использовали компьютеры, за которые нас ругали родители, отметила специалист.

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