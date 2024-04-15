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В раздевалке уфимской школы взорвалась электронная сигарета, здание эвакуировали

Mash: в Уфе электронная сигарета взорвалась в раздевалке

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МЧС РФ по Республике Башкортостан

Электронная сигарета взорвалась в раздевалке школы в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в школе №110. Учащиеся рассказали, что в раздевалке учебного учреждения произошел взрыв электронной сигареты.

В результате произошедшего 1013 школьников эвакуировали из здания. Никто не пострадал. Сотрудники экстренных служб потушили огонь, учащиеся в скором времени вернутся к занятиям. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого в Калининграде двое 14-летних девушек-подростков сбежали от родителей после того, как им запретили курить вейп. Спустя несколько часов после побега дочерей родители обратились в правоохранительные органы. Сотрудники МВД и кинологи отправились на поиски, но собаки потеряли след.

Ранее учительница поставила камеру в школьном туалете, чтобы вычислять курильщиков.

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