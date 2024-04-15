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В Домодедово задержали вьетнамца с пятью бутылками вина на 3 млн рублей

В Домодедово таможня задержала пассажира с элитным алкоголем на 3 млн рублей

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ФТС России

В аэропорту Домодедово таможенники задержали пассажира, прибывшего из ОАЭ, который провозил с собой алкоголь на миллионы рублей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы России (ФТС).

Как рассказали в ведомстве, во время прохода через «зеленый» коридор инспекторы остановили гражданина Вьетнама, который прилетел из Дубая. При себе у него был бокс с четырьмя бутылками итальянского вина Bolgheri Sassicala 2020 г. и одной бутылкой французского Domaine de la Romanee-Conti 2019 г. Стоимость последней составляет около 2,6 млн рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о контрабанде спиртного. Нарушитель оправдался тем, что не знал, что продукцию нужно декларировать, и отметил, что вез алкоголь для себя.

В пресс-службе ФТС напомнили, что в Россию разрешено ввозить до пяти литров алкоголя, при этом задекларировать спиртное придется, если пассажир везет от трёх литров.

Ранее маркетплейсы начали предупреждать покупателей об оплате пошлин.

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