Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснил, как научиться принимать неудачи

Психолог Хакимов: нельзя из неудач делать катастрофу

close
100%
Depositphotos

Принятие неудач является неизбежным спутником любого начинания. Об этом в беседе с РИАМО сообщил специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов. Он подчеркнул, что из поражений нельзя делать катастрофу, а нужно двигаться дальше, опираясь на полученный опыт.

«Мир достаточно сложен, и добиться желаемого получается не всегда. Иногда мечта меняется, корректируется из-за окружающих нас реалий. Но может случиться и так, что человек полностью откажется от первоначальной цели и начнет все сначала, опираясь на полученный опыт», — сказал Хакимов.

Он добавил, что путь важно продолжать, даже если что-то не получилось. Научившись принимать неудачи, человек становится только сильнее, поскольку в будущем сможет обойти опасные и трудные участки, заключил психолог.

До этого Хакимов объяснил, что необходимо сделать для внутреннего роста. По его словам, важно задавать себе правильные вопросы и наблюдать за собственным поведением.

Он также отметил, что смена работы, хобби и освоение новых навыков помогают человеку познать себя. Кроме того, психолог посоветовал чаще знакомиться с новыми людьми.

Ранее психолог рассказала, как распознать у себя синдром отложенной жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами