Пострадавшие от паводка в Оренбургской области смогут узнать о поддержке на едином портале

В Оренбургской области по поручению губернатора Дениса Паслера запустили единый информационный портал для пострадавших от паводка жителей, сообщается в Telegram-канале «Пул №56».

Информация о поддержке жителей, программах для бизнеса и ответы на самые частые вопросы появляется на портале в режиме реального времени.

На портале есть кнопка быстрой связи, с помощью которой пользователи смогут оперативно связаться с горячей линией.

Также на портале пользователи могут узнать о пунктах временного размещения, сбора гуманитарной помощи и телефоны горячих линий.

Напомним, 5 апреля в Орске прорвало дамбу. По состоянию на 15 апреля в Оренбургской области подтоплено более 14 тыс. жилых домов и 21 тыс. приусадебных участков.