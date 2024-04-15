Россиян предупредили об опасности отравления газом при работе в погребе

Вне зависимости от качества материалов, используемых для отделки погреба, в нем с течением времени скапливаются опасные для человека метан и углекислый газ. Они выделяются в ходе разложения растительных продуктов и выделяются из почвы. Перед работой в погребе важно проверить его на наличие газов, выяснила Общественная Служба Новостей у экспертов.

При большом количестве углекислого газа он вытесняет кислород. В этом случае при нахождении в погребе через некоторое время человек чувствует головную боль, головокружение, тошноту и теряет ориентацию в пространстве. Если вовремя не оказать помощь, появляется угроза задыхания.

Специалисты советуют перед погружением в погреб проветрить его, оставив крышку открытой. Проверить наличие газа можно, поставив в ведро горящую свечу и опустив его на дно. Если свеча гаснет, то кислорода еще мало и нужно продолжить проветривание.

Также важно следить за своим состоянием, подчеркивают эксперты. При ощущении слабости и головокружении нужно как можно быстрее выйти на свежий воздух, пока организм не потерял силы.

Важно также проветривать, просушивать и дезинфицировать погреб перед закладкой продуктов на зиму, так как это позволит уменьшить риск гниения продуктов с выделением опасного газа.

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