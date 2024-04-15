В Бурятии мать полтора года истязала несовершеннолетнюю дочь

Жительница Улан-Удэ предстанет перед судом за издевательства надо дочерью, мать избивала и унижала ребенка полтора года. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Бурятия.

По данным следствия, 43-летняя жительница Советского района Улан-Удэ в течение полутора лет издевалась надо собственной дочерью. Мать систематические избивала девочку за мелкие провинности, угрожала ребенку насилием и оскорбляла нецензурной бранью.

Школьница сама обратилась в полицию, в отношении женщины было возбуждено уголовно дело, оно передано в суд для рассмотрения.

В Самойловском районе Саратовской области вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в изнасиловании своих детей. 43-летний мужчина в течение четырех лет домогался, истязал и подвергал сексуальному насилию своих несовершеннолетних детей. Пострадавшими признаны три дочери и сын россиянина. Один из детей рассказал о происходящем в семье учителям, педагоги обратились в полицию. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Челябинске мачеха полгода истязала 13-летнюю падчерицу.