Жителей Москвы предупредили о сильном ветре

В российской столице до конца дня ожидается усиления ветра до 18 м/с. Об этом сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы в своем Telegram-канале.

«Сегодня после 11:00 и до конца дня в столице ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с», — говорится в сообщении.

Горожан призывают быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Как до этого объяснил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, вечером в воскресенье московский регион оказался под влиянием циклона, которое сохраняет и в понедельник. Из-за него погода будет облачной и дождливой.

По прогнозу синоптика центра погоды «Фобос», в Москве на этой неделе возможен мокрый снег. Кроме того, будет наблюдаться такое явление, как барическая пила, при котором атмосферное давление будет колебаться от 732 до 755 мм ртутного столба.

Ранее жителей Центральной России предупредили о понижении температура воздуха.