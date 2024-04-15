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В реке Урал у Оренбурга снизился уровень воды

Мэрия: уровень воды в реке Урал у Оренбурга уменьшился до 1171 см

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга уменьшился до 1171 см. Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэрия города.

По ее информации, за минувшие сутки уровень воды в Урале снизился на 14 см. При этом уровень воды в реке Сакмара за минувшие сутки опустился на 2 см и в настоящее время находится на отметке 736 см.

На прошлой неделе губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил, чтобы пострадавшим от паводка жителям региона направляли выплаты на аренду съемного жилья.

14 апреля в региональном правительстве рассказали, что из жилых домов и с приусадебных участков на частично затопленных территориях в Оренбургской области были эвакуированы свыше 16,5 тысячи человек.

До этого Роспотребнадзор напомнил об особых правилах гигиены во время паводка. Граждан призвали пить только бутилированную и кипяченую воду, провести дезинфекцию и дератизационную обработку домовой и придомовой территории. При появлении признаков инфекции необходимо обращаться за медицинской помощью и находиться в отдельном помещении для предотвращения распространения инфекции.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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