Стало известно о рекордной глобальной температуре десятый месяц подряд

Март 2024 года становится десятым самым жарким месяцем подряд за историю наблюдений. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ссылаясь на европейскую программу по изучению климата Copernicus Climate Change Service.

Российский эксперт отметил, что при этом средняя глобальная температура уже девять месяцев на 1,5 градуса превышает доиндустриальные значения.

Аномалия началась с июня 2023 года. А уже с июля глобальная температура стала на 1,5 градуса выше доиндустриального периода, уточнил специалист, Он добавил, что это пороговое значение, которое указано в Парижском соглашении по климату и должно рассчитываться за 10-20 лет. И хотя сейчас, отметил Вильфанд, его превышение фиксируется всего несколько месяцев, это все равно является «очень тревожным сигналом».

Также многие ученые считают, что пороговое значение в 1,5 градуса до конца века становится все менее достижимым. Поэтому уже нужно говорить только о пороге в 2 градуса, заявил Вильфанд.

По его мнению, в кругах ученых популярно мнение, что государства, подписавшие Парижское соглашение, недостаточно действуют для его выполнения.

Согласно данным, опубликованным на сайте «Коперникуса», март 2024 года был на 1,68 градуса теплее средней температуры марта в доиндустриальном периоде.

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