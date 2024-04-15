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После аварии на фуникулере в Турции арестовали пять человек

Суд арестовал пять человек после аварии на фуникулере в турецкой Анталье

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Depositphotos

Суд заключил под стражу пять человек по делу об аварии на фуникулере в турецкой Анталье, в результате которой пострадало много людей. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

«После оценки предварительного отчета экспертов... были арестованы 5 человек из 14 задержанных ранее, в отношении 8 введен судебный контроль, еще один отпущен на свободу», — написал он.

По информации агентства IHA, одним из арестованных является префект района Кепез в Анталье Месут Коджагёз, который ранее занимал должность главы компании ANET, управляющую фуникулером.

До этого Тунч заявил, что причиной аварии на фуникулере в Анталье, в результате которой пострадали люди, могла стать коррозия металлических конструкций.

12 апреля в Анталье часть опоры фуникулера оторвалась и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее пол, находившиеся внутри люди упали на землю. Один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще 17 пострадали. На высоте в кабинках оказались заблокированы 174 человека, которых эвакуировали в течение суток.

Мэр города утверждает, что фуникулер, открытый в 2017 году, проходил все необходимые ежегодные проверки.

Ранее в Уфе 40 человек застряли на фуникулере.

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