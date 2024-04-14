Жителей Таганрога предупредили об угрозе затопления прибрежных территорий

Низменные и прибрежные территории в районе города Таганрога могут попасть в зону затопления из-за ветрового нагона воды на устьевом участке реки Дон. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации населенного пункта Андрей Фатеев.

По его словам, главное управление МЧС РФ по Ростовской области предупредило об ухудшении погодных условий в городе. Ожидается, что ситуация осложнится уже вечером 14 апреля.

«На устьевом участке реки Дон начнется ветровой нагон воды. Максимальные уровни [воды] ожидаются во второй половине дня и вечером 15 апреля», — уточнил Фатеев.

Он добавил, что есть вероятность происшествий в районе Таганрога. Речь идет о подтоплении низменных и прибрежных территорий.

На этом фоне глава местной администрации призвал граждан соблюдать меры безопасности.

Вечером 14 апреля областная администрация сообщила об опасном поднятии уровня воды в части реки Томи, которая находится рядом с центром города Томска. По состоянию на 20:00 по местному времени (16:00 мск) уровень воды около Речного вокзала составил 764 см. При этом опасным для этого участка Томи считается уровень воды 750 см.

Ранее в Оренбургской области сообщили, что волна паводка направляется на юго-запад региона.