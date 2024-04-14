Более 160 жителей Оренбуржья восстановили утраченные из-за паводка паспорта

Более 160 утраченных из-за паводка паспортов выдано в Оренбургской области. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Новые паспорта взамен утраченных или пришедших в негодность в кратчайшие сроки оформлены и выданы 162 пострадавшим в результате стихии», — написала она.

Она добавила, что для восстановления документов гражданам рекомендуется обратиться в любое подразделение по вопросам миграции, написать заявление и предоставить фотографии.

14 апреля в реке Урал в районе Оренбурга впервые с начала паводка зафиксировали снижение уровня воды до 1185 см, то есть он уменьшился на 2 см.

4 апреля на территории Оренбургской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало плотину, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

13 апреля правительство Оренбургской области сообщило, что за сутки более 1,4 тыс. домов освободились от паводковой воды, а губернатор Денис Паслер заявил о максимальном пике паводка в Оренбурге.

Ранее жителей Омской области предупредили о новой волне паводка.