На границе Украины с Венгрией задержали поляков на квадроциклах

Поляки на квадроциклах и мотоцикле незаконно пересекли венгерско-украинскую границу. Об этом сообщили в Telegram-канале госпогранслужбы Украины.

«Четверо поляков вне пунктов пропуска на трех квадроциклах и мотоцикле пересекли <…> границу», — уточнили в ведомстве.

После того, как пограничный наряд задержал нарушителей, выяснилось, что они состоят в сообществе, которое занимается прокатом кроссовых мотоциклов и квадроциклов. Чтобы присоединиться к акции «2222 километра», мужчины проезжали по маршруту от Кракова до Стамбула. Но в какой-то момент экстремалы потеряли связь, заблудились и неожиданно оказались на Украине.

В госпогранслужбы отметили, что на задержанных составили административные протоколы, в порядке реадмиссии их вернут в Венгрию.

До этого в Дагестане семейная пара туристов отправилась в тур на квадроциклах к озеру Кезенойам, а на обратном пути остановились у села Старый Сивух, чтобы сделать несколько фотографий. Когда супруги начали позировать для съемки, квадроцикл наехал на них и утянул вниз по склону.

Ранее на Кубани спасатели шесть часов несли на носилках ребенка, найденного в заснеженном лесу.