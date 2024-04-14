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В одном микрорайоне Кургана объявили эвакуацию из-за паводка

Шумков заявил об эвакуации жителей Нижней Утятки в Кургане из-за паводков

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Жителей микрорайона Нижняя Утятка в Кургане эвакуируют в связи с риском отсечения водой от сообщения с другими частями города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Курганской области Вадим Шумков.

«Ввиду риска отрезания Нижней Утятки дана команда эвакуировать ее жителей», — написал он.

Глава региона отметил, что течение Тобола ускоряется, уровень воды в нем постоянно растет.

«Земляки, уходите из подтапливаемых территорий немедленно. Собирайте родственников, документы и ценные вещи и покидайте свои дома немедленно до наступления темноты», — призвал он.

14 апреля сообщалось, что уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 547 см.

Вадим Шумков заявил, что очень сложная ситуация с подъемом воды в Тоболе прогнозируется в ночь на 15 апреля. Он подчеркнул, что в случае повышения уровня воды может затопить центр Кургана.

Чтобы сдержать приближающуюся волну, в регионе дополнительно укрепили шесть дамб и возвели с нуля еще одну.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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