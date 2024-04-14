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Винодел предрек, чем обернется повышения цен на вино

Глава винодельни Губин исключил разорение магазинов после повышения цен на вино

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Global Look Press

Член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России, основатель винодельни «Усадьба Саркел» Игорь Губин исключил разорение торгующих алкоголем магазинов после повышения цен на вино в России. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

«Может быть чуть-чуть упадет спрос, но разорение [алкогольных магазинов. — прим. ред.] — нет. Будет просто дороже и все», — отметил эксперт.

Он напомнил, что алкоголь во многих странах — это достаточно дорогое удовольствие. По словам Губина, вино с начала мая подорожает где-то в среднем на 100 рублей.

Эксперт обратил внимание, что в большей степени повышение цены отразится на импортных винах, он назвал грядущее подорожание «протекционистской мерой» для российских производителей.

До этого одна из крупнейших винодельческих компаний России «Абрау-Дюрсо» уведомила своих партнеров о повышении цен на вино с 13 мая 2024 года.

Ранее Россия вошла в топ-10 любителей импортного алкоголя.

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