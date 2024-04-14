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Уровень воды в Тоболе поднялся за два часа на 25 см

Губернатор Курганской области Шумков: уровень воды в Тоболе достиг 532 см

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МЧС РФ по Курганской области

Очень сложная ситуация с подъемом воды в реке Тобол прогнозируется в ночь на 15 апреля. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале.

«Уровень воды в Тоболе уже 532 см. Подъем составил 25 см за два часа. Зарядил дождь, что дает дополнительный приток воды, осложняет эвакуацию и создает дополнительные неудобства», — написал чиновник.

Он также призвал жителей немедленно уходить из подтопляемых территорий.

До этого Шумков заявил, что в случае повышения уровня воды может затопить центр Кургана. Чтобы сдержать приближающуюся волну, в регионе дополнительно укрепили шесть дамб и возвели с нуля еще одну.

14 апреля в Курганской области паводок смыл мост, сейчас вода несет его к столице региона, создавая риск затора.

Вадим Шумков заявил, что схожая ситуация произошла в деревне Лаптева, где течение сорвало понтонный мост. Однако в этом случае переправу удержали на месте крепления.

Ранее в Оренбурге зафиксировали пик паводка.

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