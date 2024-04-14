В Кургане готовятся к паводку с помощью заграждений из воды

МЧС Курганской области сообщило об установке 1000 м водоналивных дамб в столице региона, где в ближайшее время ожидается приход волны паводка по реке Тобол. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале МЧС.

«Работы ведутся на трех участках в круглосуточном режиме. На данный момент их длина составляет 1000 метров», — рассказали в МЧС.

Также сообщается о продолжении превентивной эвакуации населения из регионов в зоне ожидаемого подтопления.

«Для оповещения и информирования населения задействованы сирены, звуковые и речевые сообщения, в том числе с использованием спецтранспорта чрезвычайного ведомства», — сообщили в МЧС.

Водоналивные рукавные противопаводковые дамбы отличаются гибкостью и высокой скоростью возведения, но относительно невысоки.

До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в случае повышения уровня воды может затопить центр Кургана. Чтобы сдержать приближающуюся волну, в регионе дополнительно укрепили шесть дамб и возвели с нуля еще одну.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фото-репортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.