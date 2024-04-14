В Курганской области паводок смыл мост, сейчас вода несет его к Кургану, создавая риск затора. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

«В Темляково смыло деревянный мост и несет течением к Кургану. Это создает риск затора», — написал глава области.

По словам Шумкова, в настоящее время специалисты МЧС работают над тем, чтобы вытащить части моста из воды, пока они не застряли.

Губернатор добавил, что схожая ситуация произошла в деревне Лаптева, где течение сорвало понтонный мост. Однако в этом случае переправу удержали на месте крепления. Спасатели пытаются закрепить мост и поднять его из воды.

14 апреля Шумков сообщил о стремительном росте уровня реки Тобол. По его словам, вода уже пошла на Курган. Он призвал жителей города, чьи дома находятся в зоне предполагаемого подтопления, срочно эвакуироваться.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о ежедневных контактах с властями подтопленных регионов.