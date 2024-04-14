Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин обстрелял окна соседей из пистолета

«78.ru»: в Петербурге неизвестный стрелял по окнам многоэтажки

close
100%
Shutterstock

В Невском районе Петербурга полиция устанавливает обстоятельства стрельбы по окнам, огонь открыл ночью неизвестный мужчина. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Седова, о произошедшем рассказала местная жительница. Женщина находилась у себя дома, когда услышала хлопок и обнаружила отверстие в окне.

Она выглянула на улицу, во дворе стоял незнакомец, который продемонстрировал ей пистолет и скрылся. Петербурженка обратилась с заявлением в полицию, правоохранители разыскивают подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Москве мужчина устроил стрельбу из пневматического оружия, инцидент произошел недалеко от станции метро «Технопарк». По словам местных жителей, стрелок появляется во дворах жилых домов уже не в первый раз, мужчина попадал и по людям, но полиция не приняла никаких мер по его задержанию.

Ранее в Дзержинске мужчина высунулся из окна жилого дома и стал стрелять по прохожим и машинам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами