Россиянин обстрелял окна соседей из пистолета

В Невском районе Петербурга полиция устанавливает обстоятельства стрельбы по окнам, огонь открыл ночью неизвестный мужчина. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Седова, о произошедшем рассказала местная жительница. Женщина находилась у себя дома, когда услышала хлопок и обнаружила отверстие в окне.

Она выглянула на улицу, во дворе стоял незнакомец, который продемонстрировал ей пистолет и скрылся. Петербурженка обратилась с заявлением в полицию, правоохранители разыскивают подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Москве мужчина устроил стрельбу из пневматического оружия, инцидент произошел недалеко от станции метро «Технопарк». По словам местных жителей, стрелок появляется во дворах жилых домов уже не в первый раз, мужчина попадал и по людям, но полиция не приняла никаких мер по его задержанию.

Ранее в Дзержинске мужчина высунулся из окна жилого дома и стал стрелять по прохожим и машинам.