Свыше 14 тыс. жилых домов подтоплены весенним паводком в России

Количество жилых домов, которые оказались подтопленными в результате весенних паводков в России, превысило 14 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На 14 апреля в 35 регионах подтоплены 14 029 жилых домов и 25 112 приусадебных участков», — заявил собеседник агентства.

По его словам, за минувшие сутки подтопило еще 2 889 жилых домов и 5 143 приусадебных участка. При этом, отметил представитель оперативных служб, в некоторых российских регионах вода стала отступать.

«За сутки освободились от воды 1 567 жилых домов и 2 038 приусадебных участков», — сказал он.

В реке Урал в районе Оренбурга впервые с начала наводнения зафиксировали снижение уровня воды. Глава пресс-службы регионального ГУ МЧС Александр Ситников сообщил, уровень воды достиг 1185 см, то есть снизился на 2 см.

13 апреля правительство Оренбургской области заявило, что за сутки более 1,4 тыс. домов освободились от паводковой воды, а губернатор Денис Паслер сообщил о максимальном пике паводка в Оренбурге.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.