У посольства России нет информации о пострадавших россиянах при нападении в Сиднее

У посольства России в Австралии и генерального консульства в Сиднее нет информации о гражданах РФ, которые могли бы пострадать в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре в пригороде Сиднея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссии.

«У нас пока отсутствуют данные о том, что в числе пострадавших во время инцидента в Сиднее были россияне», — сказали в посольстве.

В генконсульстве отметили, что сотрудников представительства не было в торговом центре в момент нападения. Российское генконсульство располагается недалеко от места происшествия.

13 апреля сообщалось, что неизвестный с ножом и огнестрельным оружием напал на посетителей торгового центра в австралийском Сиднее. По предварительным данным, нападавшего ликвидировали. Сейчас полицейские проверяют информацию о том, что у преступника был сообщник, который мог находиться внутри здания.

Ранее посетители ночного клуба отказались платить по счету и устроили бой на мечах с сотрудниками.