В Казахстане задержали объявленного в межгосударственный розыск россиянина

Сотрудники полиции и пограничной службы задержали в аэропорту Алма-Аты гражданина России, находящегося в международном розыске за вовлечение иностранцев в военные конфликты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Казахстан в своем Telegram-канале.

«При прилете авиарейса сообщением Внуково — Алма-Ата транспортными полицейскими задержан 32-летний гражданин РФ», — говорится в публикации.

Согласно информации ведомства, его подозревают в вовлечении и в участии граждан Таджикистана и лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте военного характера на территории иных государств. Злоумышленника объявили в розыск в сентябре прошлого года.

Представители МВД добавили, что задержанный был помещен в следственный изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции россиянина.

До этого экс-депутата Белоусова объявили в розыск в рамках уголовного дела о взятке.

Ранее Корчинского объявили в международный розыск по делу о возбуждении ненависти.