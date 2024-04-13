Москвичей предупредили об обильных осадках к концу выходных

В ночь на 14 апреля в Москве может выпасть до 15—20% месячной нормы осадков. Об этом в беседе с RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, в выходные дни в столице ожидается умеренно теплая погода с температурой ночью +1..+6 °С и днем +12...+15 °С. 13 апреля может быть кратковременный дождь. Во второй половине дня дождь может пойти уже основательный.

«Может выпасть до 15—20% месячной нормы за время этого дождя. Это будет в ночь с 14 на 15 апреля. 15 апреля нас поджидает резкий ветер с порывами до 17-18 м/с. Давление при приближении фронта начнет падать и впервые за долгое время упадет примерно на десять миллиметров ниже нормального климатического уровня», — сказал он.

До этого Гидрометцентр России сообщал, что 13 апреля в Москве ожидается небольшой дождь и до 14 градусов тепла.

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