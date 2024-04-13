Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стал известен объем выплат пострадавшим от паводков в Оренбургской области

ТАСС: пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выплатили более 120,6 млн руб.

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Жителям Оренбургской области, пострадавшим в результате паводка, выплатили более 120,6 млн руб. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

«Всего в целях оказания помощи приняты 192 813 заявлений, по ним уже выплачено более 120,6 млн руб.», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 5942 человека получили выплаты в размере 20 тыс. руб. на общую сумму 118 млн 840 тыс. руб., 36 человек в размере 50 и 100 тыс. рублей — 1 млн 800 тыс. руб.

До этого власти Оренбургской области сообщили, что в регионе из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировали более 13 тыс. человек.

Уровень Урала у Оренбурга снова вырос, на 22:00 12 апреля он составляет 11,62 м. В правительстве отмечали, что 13 апреля прогнозируется подтопление около 1500 домов и более 1600 приусадебных участков в 29 населенных пунктах.

Ранее был раскрыт резерв бюджета Оренбургской области для борьбы с паводками.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами