Стал известен объем выплат пострадавшим от паводков в Оренбургской области

Жителям Оренбургской области, пострадавшим в результате паводка, выплатили более 120,6 млн руб. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

«Всего в целях оказания помощи приняты 192 813 заявлений, по ним уже выплачено более 120,6 млн руб.», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 5942 человека получили выплаты в размере 20 тыс. руб. на общую сумму 118 млн 840 тыс. руб., 36 человек в размере 50 и 100 тыс. рублей — 1 млн 800 тыс. руб.

До этого власти Оренбургской области сообщили, что в регионе из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировали более 13 тыс. человек.

Уровень Урала у Оренбурга снова вырос, на 22:00 12 апреля он составляет 11,62 м. В правительстве отмечали, что 13 апреля прогнозируется подтопление около 1500 домов и более 1600 приусадебных участков в 29 населенных пунктах.

Ранее был раскрыт резерв бюджета Оренбургской области для борьбы с паводками.