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В Оренбурге после подтопления в доме обрушилась пристройка спуска в подвал

В Оренбурге после подтопления в доме обрушилась пристройка, жители эвакуируются

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В четырехэтажном доме в Оренбурге после подтопления обрушилась пристройка спуска в подвал, жителей эвакуируют. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

При визуальном осмотре нарушений конструктива дома не обнаружено. Стена не является несущей. Детально-инструментальное обследование конструкций дома проведет комиссия после схода воды, отметили в мэрии.

В настоящее время жители покидают свои квартиры. Администрация Оренбурга попросила оставшихся срочно эвакуироваться.

До этого в Оренбурге затопило жилой комплекс «Гранд парк». В 12 домах из-за затопления котельной «Трикотажная фабрика» прекращена подача тепла и горячей воды.

13 апреля ТАСС со ссылкой на местные власти сообщал, что в Оренбургской области за сутки освободилось от воды 1645 жилых домов.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фото-репортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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