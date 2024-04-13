Власти рассказали об уровне воды в реке Урал у Орска

Уровень воды в реке Урал у Орска составляет 731 см при критическом уровне 700 см. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на правительство Оренбургской области.

«Уровень реки Урал у Оренбурга достиг 11 метров 71 см. Уровень воды у Орска – 731 см», — отмечается в публикации.

При этом критический уровень воды в реке Урал в Орске составляет 700 см.

13 апреля директор муниципального диспетчерского центра Александр Сиса сообщил журналистам, что за прошедшие сутки в Оренбурге оказались подтоплены еще 800 домов и 1,8 тыс. приусадебных участков. По последней информации, всего под водой остаются 8 тыс. приусадебных участков и около 3 тыс. домов.

Вечером 5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют.

Мэр Орска Василий Козупица утром 6 апреля констатировал, что уровень воды на реке Урал стал критичным, так как составил 9,27 м. Опасным уровнем реки считается 7 и более метров.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.