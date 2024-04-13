Самарский фермер едва не лишился зрения после удара коровы рогом в глаз

Самарские офтальмологи спасли зрение фермеру, получившему травму глаза, мужчину боднула корова. Об этом сообщает пресс-служба городской офтальмологической больницы.

Мужчина поступил в медицинское учреждение с тяжелой травмой глаза. Он находился у себя на ферме, когда корова боднула его рогом в глаз. Пострадавший обратился за медицинской помощью спустя сутки, когда практически перестал видеть.

Офтальмологи приняли решение о проведении хирургического вмешательства.

«В ходе операции была диагностирована отслойка сетчатки, глаз был полностью заполнен кровью. Хирургам удалось восстановить анатомическую целостность внутренней оболочки глаза и устранить кровоизлияние», — сообщили в больнице.

Оперативное вмешательство длилось почти полтора часа. Медикам удалось не только сохранить глаз, но и спасти зрение пациента. Мужчине предстоит еще одна операция и длительная реабилитация.

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