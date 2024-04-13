Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самарский фермер едва не лишился зрения после удара коровы рогом в глаз

В Самаре врачи спасли зрение фермеру, которого корова боднула рогом в глаз

close
100%
Shutterstock

Самарские офтальмологи спасли зрение фермеру, получившему травму глаза, мужчину боднула корова. Об этом сообщает пресс-служба городской офтальмологической больницы.

Мужчина поступил в медицинское учреждение с тяжелой травмой глаза. Он находился у себя на ферме, когда корова боднула его рогом в глаз. Пострадавший обратился за медицинской помощью спустя сутки, когда практически перестал видеть.

Офтальмологи приняли решение о проведении хирургического вмешательства.

«В ходе операции была диагностирована отслойка сетчатки, глаз был полностью заполнен кровью. Хирургам удалось восстановить анатомическую целостность внутренней оболочки глаза и устранить кровоизлияние», — сообщили в больнице.

Оперативное вмешательство длилось почти полтора часа. Медикам удалось не только сохранить глаз, но и спасти зрение пациента. Мужчине предстоит еще одна операция и длительная реабилитация.

Ранее в Подмосковье пятилетний ребенок едва не ослеп из-за воспаления носовых пазух.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами