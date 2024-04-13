Против экс-главы «Гостеха» Демченко показания дала экс-замглавы Минпросвещения Ракова

Экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова и бывший сотрудник Фонда новых форм развития образования Евгений Зак дали показания против бывшего директора проекта «Гостех» Ярослава Демченко. Об этом сообщил ТАСС.

«Ракова <…> в своих показаниях говорит, что за <…> короткий промежуток времени невозможно было разработать такую программу», — уточнили в документах дела.

Роль Демченко, контроль, принятие всех работ по разработке «Горизонта» подтверждают свидетельские показания Зака, а также представителей потерпевшей стороны

Кроме того, в материалах дела отметили, что Ракова назвала фикцией минимальные сроки создания компанией Демченко платформы «Горизонт», как и сам якобы выполненный разработчиками социальной сети проект. При этом сам Демченко во время расследования уголовного дела против Раковой и других фигурантов был допрошен в статусе свидетеля.

Накануне стало известно, что экс-директора «Гостеха» Демченко задержали.

Ранее Таганский районный суд Москвы на два месяца пролонгировал срок ареста блогеру и коучу Аязу Шабутдинову.