Роскомнадзор заблокировал в РФ сетевое издание «Полит.ру»

Роскомнадзор заблокировал в России сетевое издание «Полит.ру» за размещение недостоверной общественно значимой информации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно сообщению РКН, публикуемая ресурсом информация направленна на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ.

Блокировку сайта издания также подтверждает универсальный сервис РКН по проверке блокировок.

Запущенное в феврале 1998 года «Полит.ру» было одним из первых общественно-политических сетевых изданий России, зарегистрированных в качестве СМИ.

11 апреля редакция саратовского агентства «Свободные новости» сообщила о блокировке своего сайта на территории РФ. Как рассказала «Газете.Ru» шеф-редактор Мария Алексашина, сайт издания по-прежнему недоступен, а причина блокировки неизвестна. По ее словам, в региональном управлении Роскомнадзора о блокировке сайта узнали от самих журналистов и отметили, что не занимаются такими вопросами.

20 марта Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания Sota.

Ранее более 10 Telegram-каналов с террористическим контентом заблокировали за двое суток.