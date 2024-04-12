Глава МЧС России прибыл в Алтайский край

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Алтайский край, где он намерен проверить работы по ликвидации последствий паводка и оказанию помощи населению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно сообщению МЧС, Куренков будет оценивать оперативную обстановку в регионе вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

В ведомстве добавили, что министр также проконтролирует меры поддержки и работы по выплатам пострадавшим от паводка.

В начале апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявлял, что необычный паводок в регионе стал следствием нетипичной зимы, для которой были характерны резкие перепады температур.

Подтопление разной степени интенсивности, вызванное талыми водами, наблюдается с 30 марта в 18 регионах России.

12 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбургском районе превысил опасный уровень на 224 см.

До этого глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей ряда районов города срочно эвакуироваться, поскольку паводковая ситуация в населенном пункте оценивается как крайне опасная.

Ранее стало известно, когда в Оренбурге ожидается пик паводка.