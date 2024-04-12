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Трамвай с искусственным интеллектом сбил людей в Петербурге

Трамвай, сбивший трех человек в Петербурге, был с искусственным интеллектом

Трамвай, сбивший трех пешеходов на улице Наличной в Санкт-Петербурге, оснащен искусственным интеллектом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Горэлектротранса».

Отмечается, что данный трамвай проходил обкатку и пассажиров внутри него не было. Также известно, что это новый двухсекционный трамвай «Довлатов».

По словам журналистов, в основу комплекса безопасности трамвая вошли российские разработки технологии искусственного интеллекта Cognitive Pilot. Благодаря им трамвай должен останавливаться, если водитель потерял концентрацию или если на путях оказался человек или предмет. Была ли включена эта система во время инцидента, неизвестно.

До этого сообщалось, что у трамвая, сбившего людей в Петербурге, отказали тормоза.

Столкновение произошло у метро «Приморская» на пересечении ул. Одоевского и ул. Наличной. Очевидцы сообщали, что некоторых пострадавших пришлось доставать прямо из-под состава. Всего травмы получили три человека, среди них 45-летняя женщина в тяжелом состоянии и мужчины 22 и 42 лет в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали.

Ранее Маск заявил, что считает искусственный интеллект потенциальной угрозой для человечества.

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