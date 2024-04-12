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Суд арестовал замглавы Василеостровского района Петербурга по делу о взятке

Замглавы Василеостровского района Петербурга арестовали до 10 июня

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Суд в Санкт-Петербурге арестовал до 10 июня заместителя главы администрации Василеостровского района города Владлена Родионова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу объединенной пресс-службы петербургских судов Дарью Лебедеву.

Сотрудники регионального управления ФСБ и экономической полиции задержали Родионова 11 апреля в рамках оперативного мероприятия. По словам журналистов, мужчина получил от гендиректора управляющей компании взятку в виде 30 тысяч рублей и муляжа денег общим номиналом 1 млн 470 тысяч рублей. Передача денег проходила в отеле на Биржевом переулке.

Следственный комитет (СК) РФ предъявил Родионову обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В суде он признал вину.

С января по апрель 2024 года Родионов неоднократно встречался с женщиной для обсуждения размера взятки, отметило агентство. В итоге они договорились о сумме в 6 млн 750 тысяч рублей — по 750 тыс. рублей ежемесячно до конца года.

До этого сообщалось, что в Челябинской области бывшего инспектора ГИБДД осудили за взятки от учеников автошколы.

Бывшего инспектора приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также мужчину обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей. Четыре года он не сможет занимать должности в правоохранительных органах и госорганизациях.

Ранее сотрудник транспортной полиции получил крупную взятку и стал фигурантом уголовного дела.

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