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Экс-инкассатор пытался поджечь здание «Росинкас», жалуясь на ипотеку и двоих детей

В Екатеринбурге мужчина чуть не поджег здание, жалуясь на ипотеку и детей

В Екатеринбурге экс-инкассатор чуть не поджег здание бывшего работодателя. Об этом со ссылкой на источник сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел 12 апреля на улице Малышева. Мужчина в нетрезвом состоянии пытался поджечь, предположительно, с помощью коктейля Молотова здание «Росинкас». Источник Ura.ru сообщил, что после увольнения экс-инкассатора якобы неправильно рассчитали, и это стало причиной его поступка.

В Росгвардии сообщили, что неудавшийся поджигатель был задержан, передает агентство. Подозреваемого в хулиганских действиях экс-инкассатора доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

«У меня ипотека 40 тысяч, двое детей», — повторял мужчина до прибытия Росгвардии, сообщает Telegram-канал «Уралити».

Ранее юрист рассказал как семье с детьми сэкономить на ипотеке.

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