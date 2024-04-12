Минздрав отчитался о медпомощи в регионах, пострадавших от паводка

Вся медицинская помощь жителям регионов, пострадавших от паводка, организована, вакцины поставлены в необходимом объеме. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

Он отметил, что никаких сложностей в организации и поставках медикаментов нет. Ежедневно проводится сверка мероприятий по организации медицинской помощи в регионах, которые пострадали от паводка, подчеркнул министр.

Накануне губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе доклада российскому президенту Владимиру Путину заявил, что предварительный ущерб от последствий паводка в регионе превысил 40 млрд рублей.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тыс. домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, но пик еще впереди. О причинах масштабного половодья в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти раскрыли объем выплат пострадавшим от паводков в Оренбургской области.