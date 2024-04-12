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Блогеру-сыроеду Лютому запросили 8,5 года лишения свободы

В Сочи блогеру-сыроеду Лютому запросили 8,5 года лишения свободы

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Максим Лютый/VK

В Сочи гособвинитель запросил 8,5 года колонии строгого режима для блогера-сыроеда Максима Лютого. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, 12 апреля в Лазаревском районном суде состоялись прения по делу блогера-сыроеда, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего ребенка. Прокурор запросил для Лютого наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Сын обвиняемого был рожден без медицинской помощи и не осматривался врачами. Мальчик не был зарегистрирован родителями в органах ЗАГСа и страдал от дистрофии и пневмонии. Его состояние ухудшилось 8 марта, и родители повезли ребенка в больницу, но медики уже ничем не смогли помочь новорожденному.

Отец ребенка пропагандировал сыроедение и праноедение — насыщение энергией солнца без еды и воды. С февраля по март 2023 года подозреваемый не менее трех раз забирал младенца у матери и сутки не давал ему есть.

Ранее стало известно, что блогер-сыроед Лютый, заморивший сына голодом, ел мясо в СИЗО.

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