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Запорожская АЭС переведет один из блоков в состояние «холодный останов»

Запорожская АЭС переведет энергоблок №4 в состояние «холодный останов»

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РИА Новости

Персонал Запорожской АЭС (ЗАЭС) в связи с окончанием отопительного сезона в Энергодаре переведет четвертый энергоблок станции в состояние «холодный останов». Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ЗАЭС.

Как заявили в пресс-службе, в этом состоянии реакторная установка блока №4 не вырабатывает тепловую энергию.

Там уточнили, что утром 12 апреля специалисты начали расхолаживать энергоблок №4. В пресс-службе отметили, что процесс организован в соответствии со всеми необходимыми нормами и регламентами, работы проходят в штатном режиме.

8 апреля на Запорожской АЭС сообщили о падении дрона-камикадзе на кровлю шестого энергоблока. Там отметили, что беспилотник был сбит Вооруженными силами РФ.

7 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила, что украинские беспилотники атаковали станцию, прилет был зафиксирован в район столовой.

Ранее в МАГАТЭ заявили о рисках ядерной катастрофы на ЗАЭС.

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