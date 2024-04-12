Запорожская АЭС переведет один из блоков в состояние «холодный останов»

Персонал Запорожской АЭС (ЗАЭС) в связи с окончанием отопительного сезона в Энергодаре переведет четвертый энергоблок станции в состояние «холодный останов». Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ЗАЭС.

Как заявили в пресс-службе, в этом состоянии реакторная установка блока №4 не вырабатывает тепловую энергию.

Там уточнили, что утром 12 апреля специалисты начали расхолаживать энергоблок №4. В пресс-службе отметили, что процесс организован в соответствии со всеми необходимыми нормами и регламентами, работы проходят в штатном режиме.

8 апреля на Запорожской АЭС сообщили о падении дрона-камикадзе на кровлю шестого энергоблока. Там отметили, что беспилотник был сбит Вооруженными силами РФ.

7 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила, что украинские беспилотники атаковали станцию, прилет был зафиксирован в район столовой.

Ранее в МАГАТЭ заявили о рисках ядерной катастрофы на ЗАЭС.