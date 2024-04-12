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Белорусы украли в ФРГ штурмовые винтовки и замаскировали тайник собачьими фекалиями

Bild: полиция ФРГ задержала граждан Белоруссии за кражу 40 винтовок из поезда

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Global Look Press

Полиция ФРГ нашла в Нижней Саксонии тайник с 40 штурмовыми винтовками М16 и задержала двоих выходцев из Белоруссии по подозрению в их краже и попытке продать через даркнет. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, произведенные в Китае штурмовые винтовки были доставлены в порт Гамбурга для дальнейшей перевозки по железной дороге в Баварию. По пути состав остановился в городе Машен и оставался там без охраны в течение минимум двух дней.

В итоге злоумышленникам не составило особого труда вскрыть вагон и украсть ящики с 40 винтовками. Они привезли оружие в лес и закопали его там, замаскировав тайник собачьими фекалиями. После чего покинули Германию и дали объявление о продаже в даркнете.

Полиция смогла найти хранилище с помощью собаки-ищейки, которая унюхала оставленные возле места преступления перчатки. Изымать оружие следователи не стали, установив за ним наблюдение.

Спустя две недели граждане Белоруссии приехали к тайнику, чтобы забрать винтовки, были арестованы и доставлены в полицию. «На допросе они хранили молчание», — отмечает Bild.

7 апреля в Ленобласти задержали мужчину, который хранил в машине оружие. В припаркованном около жилого дома авто были найдены охотничье ружье, тротиловая шашка, части ударно-спусковых механизмов, запал к гранате, электродетонатор, замедлитель к ручной гранате, четыре детонатора к взрывателю и россыпь патронов.

Ранее стало известно, что в армии Британии пропали десятки единиц оружия и техники, включая пулеметы и ракетные установки.

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