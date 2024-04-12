Российский студент набрал кредитов и отдал 328 тысяч рублей мошенникам

В Екатеринбурге 22-летний студент взял несколько кредитов, чтобы перевести деньги мошенникам. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на отделение по связям со СМИ УМВД.

По информации агентства, студенту Уральского федерального университета (УрФУ) позвонил неизвестный, представившийся якобы сотрудником сотового оператора, и попросил молодого человека назвать ему паспортные данные. Затем россиянину позвонил уже якобы сотрудник Госуслуг, сообщивший о попытке входа в его личный кабинет, а после этого учащийся общался уже со «старшим специалистом ЦБ», который напугал его якобы попыткой неизвестных оформить на него кредиты.

Мошенники убедили молодого человека оформить «зеркальные кредиты», а взятые в долг средства перевести на якобы «безопасные счета». Так студент лишился 328 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками злоумышленников.

Ранее российская полиция накрыла группу телефонных мошенников.