Россиянка стала донором почки для самой себя

Пенсионерка из Волжского пережила операцию про аутотрансплантации почки — врачи пересадили ей ее собственный орган. Уникальную манипуляцию провели специалисты из Волгоградского филиала НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова, сообщает пресс-служба Минздрава.

Как рассказали медики, 68-летняя пациентка обратилась за помощью с жалобами на боли в левой поясничной области. Обследование показало, что в левой почке у пациентки образовался камень, а в правой образовалась злокачественная опухоль.

Для начала специалисты удалили из одной почки камень, а затем удалили пораженную новообразованием почку, чтобы устранить опухоль, после чего вернули орган на место.

«Пациентка быстро пошла на поправку. Сейчас чувствует себя хорошо: женщина вернулась к привычному образу жизни», — рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

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